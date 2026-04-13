Трамп рассказал о звонке «нужных людей» из Ирана

В Белый дом утром в понедельник, 13 апреля, позвонили «нужные люди» из Ирана и заявили о желании заключить сделку, заявил президент Дональд Трамп, его слова передает CNN.
«Сегодня утром нам позвонили нужные люди, соответствующие люди, и они хотят работать, они хотели бы работать», — сказал Трамп.
По его словам, камнем преткновения в переговорах с Тегераном «является ядерная проблема». «Мы договорились о многом, но они не согласились на это, но я думаю, что они согласятся. Я почти уверен в этом», — сказал Трамп.
Кроме того, американский лидер рассказал, что другие страны — он не уточнил, какие именно, — предлагают помощь в блокаде США в Ормузском проливе. При этом он подчеркнул, что Вашингтон не нуждается в помощи других государств. «Мы дадим об этом знать, вероятно, завтра», — добавил он.
В попытке США и Ирана достичь соглашения наблюдается прогресс, также сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети X со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского источника. «Контакты между США и Ираном продолжаются и сейчас, и есть прогресс в попытках достичь соглашения», — рассказал его собеседник.
11 апреля в Исламабаде завершились переговоры США и Ирана по вопросу урегулирования конфликта. Стороны не пришли к общему соглашению. Трамп при этом написал, что встреча «прошла хорошо» и большинство вопросов были согласованы, нерешенным остался только вопрос о ядерной программе.
После этого Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива. Кроме того, WSJ узнала о планах Трампа возобновить удары по Ирану.
В ходе переговоров в Исламабаде США предложили Ирану ввести 20-летний мораторий на обогащение урана, узнал Axios. По данным издания, Тегеран в ответ предложил «однозначно» меньший срок.
Глава иранского МИДа Аббас Арагчи заявил, что Тегеран добросовестно шел к сотрудничеству с США, однако столкнулся с максимализмом перед заключением сделки. Представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи сообщил, что на переговорах речь шла об Ормузском проливе, ядерной проблеме, репарациях и отмене санкций. Он назвал их напряженными.