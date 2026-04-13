Вассерман: Мадьяр был соратником Орбана, поэтому продолжит его политику

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр, вероятнее всего, продолжит внешнюю политику своего предшественника Виктора Орбана, поскольку ранее был его соратником. Такое мнение выразил депутат Государственной думы РФ Анатолий Вассерман.
— Мадьяр когда-то был соратником Орбана по партийному объединению «Фидес», потом вышел оттуда, основал свою партию, но, действительно, во многих отношениях и он сам, и его партия придерживаются тех же взглядов, что и «Фидес». В частности, они тоже ставят интересы Венгрии выше интересов ЕС и НАТО, — пояснил парламентарий.
Он напомнил, что Мадьяр намерен усилить позиции Будапешта в этих объединениях, но не собирается жертвовать экономическим и политическим положением венгерского народа.
— Так что есть пока надежда, что поменяется не слишком многое, но вот будет ли Мадьяр так же стоек к давлению ЕС и НАТО, как Орбан, это пока неизвестно, — приводит слова Вассермана Газета.Ru.
Сам Мадьяр уже объявил о планах по тотальному аудиту всех соглашений, связанных со строительством атомной электростанции «Пакш-2». Он уточнил, что по итогам проверки не исключает пересмотра финансовых условий или даже разрыва отдельных договоренностей.
Также политик заявил, что поддерживает отказ Будапешта от одобрения кредита Европейского союза для Украины на 90 миллиардов евро. Однако он заявил, что новое венгерское правительство не будет возражать против выдачи Украине кредита, если Венгрия не будет принимать в нем участие.