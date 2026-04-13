Песков заявил, что пока переговоры США и Ирана завершились безрезультатно

Ранее официальный представитель Кремля отметил, что Москва надеется, что прямые контакты между представителями США и Ирана состоятся в ближайшие дни. По его словам, Россия считает очень важным переговоры, тем более, не наносить удары по мирным объектам, по объектам экономики Ирана. Кремль с удовлетворением воспринял новости о перемирии США и Ирана на фоне жестких заявлений с разный сторон, которые вызвали различные эмоции в мировом сообществе.