Путин проводил президента Индонезии Субианто до машины после переговоров

Президент России Владимир Путин после завершения в Кремле переговоров со своим индонезийским коллегой Прабово Субианто проводил его до машины. Соответствующие кадры в понедельник, 13 апреля, опубликовала пресс-служба Кремля.

— Российско-индонезийские переговоры завершились, — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах российский лидер прощается с индонезийской делегацией у подъезда, после чего Субианто садится в свою машину.

На повестке обсуждений стояли состояние и перспективы углубления российско-индонезийского стратегического партнерства, а также актуальные международные и региональные вопросы.

О том, что Путин 13 апреля проведет переговоры с президентом Индонезии стало известно за день до этого.

В последний раз президенты встречались в декабре прошлого года. Тогда переговоры также прошли в Кремле.

По итогам переговоров между президентами России и Индонезии 19 июня стороны приняли декларацию о стратегическом сотрудничестве. Прошлым летом главы государств обсудили актуальные вопросы политического, торгово-экономического, гуманитарного сотрудничества и обменялись мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня.