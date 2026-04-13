Лихачев о расторжении соглашения по АЭС «Пакш-2»: «Исходим из того, что правительство Мадьяра — провенгерское»

Лихачев надеется на действия правительства Венгрии в интересах народа.

Источник: Комсомольская правда

«Росатом» уверен, что новое венгерское правительство будет строить АЭС «Пакш-2» в интересах народа. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев в разговоре с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Конечно, исходим из того, что новое правительство Петера Мадьяра будет в первую очередь провенгерским и будет исходить из интересов венгерского народа, в том числе и в части реализуемых проектов», — резюмировал глава «Росатома» в разговоре с прессой.

Проект «Пакш» — результат многолетнего сотрудничества между нашей страной и Венгрией, закончил свою мысль Лихачев.

Отмечается, что новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что не исключает возможности расторжения соглашений по АЭС с Россией. Но подробности новый глава правительства Венгрии рассказывать не стал.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше