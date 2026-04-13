Ливанский президен: переговоры в США приведут к прекращению огня с Израилем

Ливанский президент Джозеф Аун предположил, что переговоры по урегулированию между Израилем и Ливаном, которые состоятся в Вашингтоне 14 апреля, поспособствуют прекращению огня.
Аун после встречи с вице-премьером Италии Антонио Таяни сказал, что переговоры помогут перейти к практическим шагам по стабилизации.
«Хезболла» является ливанским движением, но имеет тесные связи с Ираном. Движение атаковало Израиль вскоре после эскалации ближневосточного конфликта. Израиль в ответ объявил военную операцию в Ливане. Руководство «Хезболлы» поприветствовало избрание Моджтабы Хаменеи Верховным руководителем Ирана и заявило, что сохранит приверженность иранскому руководству.
9 марта ливанский президент говорил, что «Хезболла» втянула Ливан в конфликт, игнорируя волю большинства граждан.
Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон заявлял, что некоторые страны предлагают посреднические услуги для урегулирования конфликта страны с Ливаном и говорят о готовности принять переговоры.
24 марта Ливан объявил иранского посла персоной нон грата.
9 апреля израильские власти приняли решение приступить к подготовке к переговорам с Ливаном. Как сообщалось, переговоры предположительно состоятся 14 апреля в Вашингтоне, будут касаться урегулирования двусторонних отношений и разоружения «Хезболлы».
