Самолет-разведчик ВВС Британии Boeing RC-135W кружит над Черным морем

Самолет-разведчик королевских ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint летает над Черным морем. Об этом сообщило РИА Новости.
По данным агентства, борт вылетел с базы Уоддингтон в Соединенном Королевстве, пролетел над Румынией и долетел до восточной части Черного моря.
Затем, как отметило издание, самолет развернулся и совершил петлю в западном направлении. По состоянию на 18.40 мск воздушное судно вновь летело в направлении на восток.
В материале подчеркнули, что этот британский Boeing регулярно совершает подобные облеты. Последний из них состоялся 10 апреля.
Как писал сайт KP.RU, 11 апреля самолет-разведчик США Bombardier ARTEMIS II несколько часов осуществлял патрулирование вдоль российской границы южнее берегов Крыма и Краснодарского края над акваторией Черного моря. Именно это воздушное судно регулярно совершает полеты в районе Калининградской области.