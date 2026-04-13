Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет-разведчик ВВС Британии Boeing RC-135W кружит над Черным морем

Ранее самолет-разведчик США был замечен при облете южнее берегов Крыма и Краснодарского края.

Самолет-разведчик королевских ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint летает над Черным морем. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, борт вылетел с базы Уоддингтон в Соединенном Королевстве, пролетел над Румынией и долетел до восточной части Черного моря.

Затем, как отметило издание, самолет развернулся и совершил петлю в западном направлении. По состоянию на 18.40 мск воздушное судно вновь летело в направлении на восток.

В материале подчеркнули, что этот британский Boeing регулярно совершает подобные облеты. Последний из них состоялся 10 апреля.

Как писал сайт KP.RU, 11 апреля самолет-разведчик США Bombardier ARTEMIS II несколько часов осуществлял патрулирование вдоль российской границы южнее берегов Крыма и Краснодарского края над акваторией Черного моря. Именно это воздушное судно регулярно совершает полеты в районе Калининградской области.

