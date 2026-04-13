Трамп подтвердил, что Ормузский пролив уже заблокирован США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США уже блокируют Ормузский пролив.
Трамп сказал, что целями являются возвращение иранских властей за стол переговоров и открытие проливов для снижения стоимости топлива.
Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном продолжалась с 28 февраля. Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер страны в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, говорил, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.
Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.
7 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран согласились объявить двухнедельное перемирие в ходе вооруженного конфликта. Дальнейшие переговоры, по данным СМИ, оказались не результативны.
12 апреля Трамп сказал, что США будут блокировать Ормузский пролив.
