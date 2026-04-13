Трамп подтвердил, что Ормузский пролив уже заблокирован США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США уже блокируют Ормузский пролив.

Трамп сказал, что целями являются возвращение иранских властей за стол переговоров и открытие проливов для снижения стоимости топлива.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном продолжалась с 28 февраля. Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер страны в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, говорил, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.

Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

7 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран согласились объявить двухнедельное перемирие в ходе вооруженного конфликта. Дальнейшие переговоры, по данным СМИ, оказались не результативны.

12 апреля Трамп сказал, что США будут блокировать Ормузский пролив.

Читайте материал «Японское правительство отказалось комментировать реплику Трампа по Ормузу».

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше