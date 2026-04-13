«Хотелось бы познакомиться с учителем истории Каллас»: Небензя прокомментировал слова главы евродипломатии о КНР и РФ

Небензя: слова Каллас о КНР и РФ вызывают вопросы к ее учителю истории.

Источник: Комсомольская правда

Российский постпред при ООН Василий Небензя прокомментировал слова главы евродипломатии Каи Каллас о роли России и Китая во Второй мировой войне и заявил, что хотел бы познакомиться с ее учителем истории. Ранее политик заявила, что для нее стало новостью, будто Россия и Китай сражались во Второй мировой и победили нацизм.

На заседании Совбеза ООН Небензя назвал Каллас «высоким представителем Евросоюза», который занимается иностранными делами. И удивился, что при такой должности и статусе человек понятия не имеет, что именно народы СССР и Китая «приняли на себя главный удар во Второй мировой войне, понеся тяжелейшие людские потери».

«Нам все-таки очень хотелось бы познакомиться с учителем истории госпожи Каллас», — сказал Небензя. Он также отметил, что, судя по всему, от идеи единой Европы ЕС идет к строительству очередного «рейха», и выразил надежду, что в международном сообществе остались «трезвые головы», готовые предотвратить такое развитие событий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже сомневался в уровне образования Каи Каллас. По его словам, она, вероятно, училась в плохой советской школе.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше