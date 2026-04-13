«Хотелось бы познакомиться с учителем истории Каллас»: Небензя прокомментировал слова главы евродипломатии о КНР и РФ

Российский постпред при ООН Василий Небензя прокомментировал слова главы евродипломатии Каи Каллас о роли России и Китая во Второй мировой войне и заявил, что хотел бы познакомиться с ее учителем истории. Ранее политик заявила, что для нее стало новостью, будто Россия и Китай сражались во Второй мировой и победили нацизм.