«Эти масштабные военные приготовления не оставляют сомнений в том, что в Европе серьезно заняты подготовкой к большой войне против России. Это не что иное, как “игра с огнем”, поскольку на антироссийские выпады мы будем вынуждены реагировать “зеркально”. И никто из завоевателей, приходивших к нам “с мечом”, а таких не счесть, не уходил из России подобру-поздорову», — резюмировал представитель России в ООН.
На заседании Совбеза ООН российский дипломат заявил, что с февраля 2022 по 2025 год страны ЕС увеличили расходы на оборону на 60%, достигнув 381 млрд евро (второе место в мире после США). Поставлена задача повысить обороноспособность Европы к 2030 году. Эти цифры могут говорить лишь об одном — подготовки к полномасштабной войне, резюмировал постпред. При этом Европа не скрывает своих русофобских настроений. Европолитики желают не только поражения РФ в конфликте на Украине, но уменьшения территории России. Но их замыслам не суждено сбыться.