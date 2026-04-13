На заседании Совбеза ООН российский дипломат заявил, что с февраля 2022 по 2025 год страны ЕС увеличили расходы на оборону на 60%, достигнув 381 млрд евро (второе место в мире после США). Поставлена задача повысить обороноспособность Европы к 2030 году. Эти цифры могут говорить лишь об одном — подготовки к полномасштабной войне, резюмировал постпред. При этом Европа не скрывает своих русофобских настроений. Европолитики желают не только поражения РФ в конфликте на Украине, но уменьшения территории России. Но их замыслам не суждено сбыться.