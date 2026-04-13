Дмитриев: антироссийские заявления на Западе усиливают симпатию к России

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Антироссийские высказывания на Западе лишь усиливают уважение к России и стимулируют сотрудничество с ней, отметил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Источник: РИА "Новости"

«Для тех из вас, кому не нравится левый “воук” (воукизм является идеологией с либеральной и гендерной повесткой — прим. ТАСС) — глобалист [Александр] Сорос и его русофобская повестка — его идиотские антироссийские заявления дают еще больше причин симпатизировать России, уважать ее и сотрудничать с ней», — написал Дмитриев в Х на английской языке.

Таким образом он прокомментировал пост американского инвестора, сына финансиста и миллиардера Джорджа Сороса, Александра Сороса со словами: «Русские, домой! Венгры, возвращайтесь домой!».

