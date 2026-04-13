Небензя усомнился в профпригодности Каллас

ООН, 13 апреля. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя усомнился в профессиональной пригодности главы европейской дипломатии Каи Каллас после ее слов о роли СССР во Второй мировой войне, заявив, что хотел бы познакомиться с ее учителем истории. Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности ООН по взаимодействию организации с ЕС.

Источник: AP 2024

«Глава евродипломатии, комментируя выступление [президента РФ] Владимира Путина на торжественных мероприятиях в Китае, сказала: “Россия обращалась к Китаю и говорила: мы выиграли Вторую мировую войну, мы победили нацизм”, а я подумала: “Это что-то новенькое”. Если вы знаете историю, это вызывает много вопросов». И это говорит высокий представитель ЕС по иностранным делам, которому, очевидно, ничего неизвестно о том, что именно народы Советского Союза приняли на себя главный удар во Второй мировой войне, понеся тяжелейшие людские потери", — сказал Небензя.

«Нам все-таки очень хотелось бы познакомиться с учителем истории госпожи Каллас», — добавил он.

