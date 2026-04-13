Мелони назвала недопустимой критику Трампа в адрес папы римского

В понедельник, 13 апреля, республиканец резко раскритиковал главу Римско-католической церкви, заявив, что он «ужасен во внешней политике» и проявляет слабость в вопросах преступности. Позже он отказался извиняться за свои слова, передает пресс-пул Белого дома. Понтифик, который является первым американским папой римским, в свою очередь, заявил об отсутствии намерений спорить с Трампом и подчеркнул, что «кто-то должен встать и сказать, что есть лучший выход», пока погибает множество невинных людей. Ватикан назвал критику Трампа в адрес папы признаком бессилия.