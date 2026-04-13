Мелони назвала недопустимой критику Трампа в адрес папы римского

Высказывания президента США Дональда Трампа в адрес папы римского Льва XIV являются недопустимыми, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, передает ANSA.
В понедельник, 13 апреля, республиканец резко раскритиковал главу Римско-католической церкви, заявив, что он «ужасен во внешней политике» и проявляет слабость в вопросах преступности. Позже он отказался извиняться за свои слова, передает пресс-пул Белого дома. Понтифик, который является первым американским папой римским, в свою очередь, заявил об отсутствии намерений спорить с Трампом и подчеркнул, что «кто-то должен встать и сказать, что есть лучший выход», пока погибает множество невинных людей. Ватикан назвал критику Трампа в адрес папы признаком бессилия.
«Я считаю слова президента Трампа о Святом Отце недопустимыми. Папа — глава католической церкви, призывать к миру и осуждать все формы войны для него является правильным и нормальным», — сказала Мелони.
Итальянский премьер тесно сотрудничает с администрацией Трампа и являлась единственным европейским лидером на церемонии его инаугурации в январе 2025 года.
Папа римский Лев XIV неоднократно подвергал критике внешнюю политику президента США. После начала конфликта на Ближнем Востоке он назвал его «позором для всего человечества» и призывал к поиску мирных решений. Комментируя заявление министра войны США Пита Хегсета о военной победе на Ближнем Востоке «во имя Иисуса Христа», понтифик подчеркнул, что военное доминирование «чуждо пути Иисуса Христа».
Трамп, в свою очередь, выражал несогласие с позицией главы Римско-католической церкви по Ирану и внешнеполитическим действиям США. По словам республиканца, он действует в соответствии с мандатом избирателей и не принимает критику в свой адрес.
Американский лидер также подверг сомнениям эффективность работы понтифика, добавив, что не считает себя его сторонником. По словам президента США, папа римский был избран «только потому, что он американец».
