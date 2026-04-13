Финляндия потратила €65 млн на военную форму, которая рвется и выцветает

Источник: РБК

Финляндия обязалась закупить боевую форму на сумму до €65 млн, которая, как сообщается, быстро изнашивается: рвется, покрывается дырами и выцветает. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Проблемы выявлены у новой формы после непродолжительного использования. В частности, они были зафиксированы в Норвегии, где комплект ввели в эксплуатацию в начале прошлого года.

В сентябре 2025 года отраслевой журнал Forsvarets forum сообщил, что норвежская боевая форма стоимостью около 15 тыс. крон на солдата оказалась подвержена быстрому износу.

Так, солдаты гарнизона Сер-Варангер сообщили, что повреждения возникают уже через несколько недель, форму приходится зашивать. Проблемы прежде всего с легкой гарнизонной формой. В Минобороны Норвегии заявили, что о дефектах известно около полугода. Предположительно, они связаны с конструкцией, но не были выявлены на этапе испытаний.

