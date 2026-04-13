Глеб Никитин обсудил с Евгением Чинцовым поддержку участников СВО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провёл рабочую встречу с председателем городской Думы Нижнего Новгорода Евгением Чинцовым. Они обсудили меры поддержки участников специальной военной операции, а также развитие социальных и патриотических проектов, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Никитин отметил, что за время наставничества в программе «Время героев» Чинцов сумел раскрыть свой потенциал и выстроить системную работу. Сегодня он активно координирует помощь участникам СВО и взаимодействует с региональными структурами.
Сам Чинцов подчеркнул, что лучше понимать запросы жителей ему помог проект «Социальный участковый», где он выступает координатором. Также он рассказал о развитии инициативы «Единство — путь к победе», направленной на патриотическое воспитание школьников.
Отдельное внимание уделили созданию спортивного клуба для ветеранов боевых действий. Проект уже показал востребованность и продолжает развиваться при поддержке регионального Минспорта.
В ближайшее время Чинцов планирует защитить квалификационную работу и продолжить масштабирование успешных практик, в том числе в роли наставника для новых участников региональных программ.