Медведев вспомнил Оруэлла, комментируя блокировку Ормузского пролива США

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя планы США блокировать Ормузский пролив, привел цитату из антиутопии Джорджа Оруэлла «1984».
Медведев в Twitter заявил, что Белый дом решил блокировать Ормуз, когда многие страны хотят его разблокировки.
«Блокировка — равно разблокировка? Что дальше? Конечно, “война — это мир”», — заявил Медведев.
«Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила», — лозунг из «1984», символизирующий тоталитарную пропаганду и двоемыслие.
Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном продолжалась с 28 февраля. Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер страны в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, говорил, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.
12 апреля Трамп сказал, что США будут блокировать Ормузский пролив.
