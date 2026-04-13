Трамп утверждает, что Иран сам вышел на контакт с США и хочет заключить сделку

Напомним, Дональд Трамп анонсировал введение морской блокады иранских портов с 14 апреля, тогда как предшествующие переговоры между странами завершились безрезультатно, а мировые котировки нефти резко пошли вверх — а танкерам пришлось прокладывать маршруты в обход опасной зоны. В Тегеране назвали действия американской стороны преступными и предупредили, что теперь ни один порт в Персидском и Оманском заливах не будет находиться в безопасности. Президент США в ответ пообещал топить все иранские корабли в проливе.