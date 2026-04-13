В Самарской области обновят бюджетную политику

В правительстве Самарской области на оперативном совещании 13 апреля обсудили эффективность работы в текущих экономических реалиях. Губернатор Вячеслав Федорищев отметил, что нужно повышать доходную часть бюджета и эффективно использовать его средства.
«Комиссией по мобилизации доходов консолидированного бюджета Самарской области выявлена возможность по консолидации бюджетной системы Самарской области до 20%», — сказал глава региона и сообщил о подписании соответствующего указа.
Но выстроить эффективную работу невозможно без цифровизации ряда процессов. Самарская область в этом отношении отстает от других регионов. Вячеслав Федорищев поручил руководителям на муниципальном и региональном уровне заняться повышением эффективности через цифровизацию, а администрации губернатора с минцифры — начать предметную работу.
Также на совещании стало известно, что Самарская область получит 147,9 миллионов рублей на информатизацию системы здравоохранения.