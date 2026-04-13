Медведев вспомнил антиутопию «1984», говоря о решении заблокировать Ормуз

«В то время, как многие страны хотят разблокировать Ормузский пролив, Белый дом решил его блокировать. Блокировка = разблокировка? Злодеи Оруэлла возвращаются с удвоенной силой. Что дальше? Конечно, “война — это мир”, — написал Медведев в соцсети X на английском языке.
«Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила» — это цитата из антиутопии «1984».
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как американский президент Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.
Позднее Трамп объявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил американским ВМС отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.