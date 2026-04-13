Заместитель председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев в понедельник, 13 апреля, на своей странице в X с иронией прокомментировал планы США по блокаде Ормузского пролива. Он отметил, что американцы решили блокировать морской путь, в то время как многие государства добиваются его разблокирования.
— В то время, как многие страны хотят разблокировки Ормузского пролива, Белый дом решил его блокировать. Блокировка — равно разблокировка? Оруэлловские злодеи возвращаются с удвоенной силой. Что дальше? Конечно, «война — это мир», — подчеркнул чиновник.
«Война —это мир, свобода — это рабство, незнание — сила» — лозунг из антиутопического романа Джорджа Оруэлла «1984», который остается одним из самых ярких символов тоталитарной пропаганды и феномена «двоемыслия». Он наглядно демонстрирует, как власть меняет понятия местами, поддерживая постоянную войну для сохранения внутренней стабильности, контроля над обществом и единства государства.
Президент США Дональд Трамп 12 апреля объявил, что Военно-морские силы страны начнут блокировать все без исключения суда, пытающиеся войти в Ормузский пролив или выйти из него. Экс-советник верховного лидера Ирана и бывший командующий Корпусом стражей исламской революции Мохсен Резаи отметил, что любые попытки США устроить морскую блокаду «обречены на провал».