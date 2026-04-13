Медведев процитировал Оруэлла, комментируя планы США по Ормузскому проливу

Заместитель председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев в понедельник, 13 апреля, на своей странице в X с иронией прокомментировал планы США по блокаде Ормузского пролива. Он отметил, что американцы решили блокировать морской путь, в то время как многие государства добиваются его разблокирования.