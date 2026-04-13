В Беларуси больше нет одного населенного пункта

В Беларуси стало на один населенный пункт меньше. Толочинский районный Совет депутатов 24 марта 2026 года принял решение об упразднении деревни Стуканы в Витебской области.

Официально документ опубликовали 10 апреля на Национальном правовом интернет-портале.

Стуканы находились в Толочинском районе. Среди ближайших населенных пунктов — Рафалово, Харлинцы и Черноручье. По данным, которые приводит Википедия, еще в 2019 году в деревне числилось ноль жителей.

История у этого места давняя. Стуканы упоминались еще в 1670 году как имение в Оршанском повете Великого княжества Литовского. В 1909 году это был фольварк в Заречно-Толочинской волости Сенненского уезда: один двор и 20 жителей. Позже деревня переходила между несколькими сельсоветами.

Не первая исчезнувшая деревня.

В январе этого года Государственный комитет по имуществу Беларуси (Госкомимущество) сообщил, что в стране стало на один населенный пункт меньше, также в Витебской области.

Речь о деревне Давыдово, которая входила в состав Освейского сельсовета Верхнедвинского района.

В феврале Лиозненский районный Совет депутатов решил упразднить деревню Бель, где по состоянию на 2019 год не было ни одного жителя.

В райисполкоме объяснили, что деревню исключили из перечня из-за её фактического исчезновения: в Бели не осталось капитальных строений и предоставленных земельных участков.

До исчезновения населённый пункт находился в Дубровенском районе Витебской области.