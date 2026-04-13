В Беларуси больше нет одного населенного пункта

История у этого места давняя. Стуканы упоминались еще в 1670 году как имение в Оршанском повете Великого княжества Литовского. В 1909 году это был фольварк в Заречно-Толочинской волости Сенненского уезда: один двор и 20 жителей. Позже деревня переходила между несколькими сельсоветами.