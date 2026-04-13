Кабмин одобрил ограничения на ВНЖ для семей иностранных военных

Ранее власти Литвы аннулировали временные виды на жительство 145 гражданам России за нарушение правил, ограничивающих частоту поездок на родину и в Белоруссию. Действующая норма гласит: для россиян с литовским ВНЖ визиты в РФ и РБ разрешены не более одного раза в три календарных месяца. Превышение этого лимита лишает права на временное проживание в Литве.