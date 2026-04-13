WSJ сообщил о минимум 15 кораблях, заблокировавших Ормузский пролив

Минимум 15 американских военных кораблей задействованы для поддержки операции по блокаде Ормузского пролива, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
В группу входят авианосец, несколько эсминцев с управляемыми ракетами, десантный корабль и других военных кораблей в регионе. Эти корабли могут запускать вертолеты для высадки десанта на борт танкеров.
По меньшей мере 15−20 судов, в основном китайских, пакистанских, российских и иранских, недавно прошли через Ормузский пролив, используя контролируемый коридор с разрешения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) после уплаты пошлин. А президент США Дональд Трамп опубликовал на TruthSocial сообщение, что вчера через Ормузский пролив прошло 34 судна.
В сообщении для моряков от UK Maritime Trade Operations, входящей в Королевский военно-морской флот Великобритании, говорится, что ограничения распространяются на всю иранскую береговую линию, включая порты и энергетическую инфраструктуру. Транзитный проход через Ормузский пролив в, а также из неиранских пунктов назначения не затруднен, однако суда могут столкнуться с военным присутствием или досмотром. Нейтральным судам, находящимся в настоящее время в иранских портах, предоставлен льготный период для выхода из зоны.
Би-би-си со ссылкой на спутниковые снимки сообщил, что американский атомный авианосец «Авраам Линкольн» 11 апреля бросил якорь в Оманском заливе, в 200 км к югу от побережья Ирана. Вблизи авианосца также видны два корабля, которые по размеру и форме соответствуют эсминцам с управляемыми ракетами ВМС США.
Президент США Дональд Трамп предупредил, что любые иранские ударные корабли, которые приблизятся к блокирующей флотилии, будут уничтожены. О блокаде пролива президент Соединенных Штатов объявил 12 апреля после срыва переговоров в Исламабаде.
В Тегеране заявили, что попытки США перекрыть пролив «обречены на провал» и Иран не допустит этого. Исполняющий обязанности министра обороны Ирана Маджид Ибн Реза сообщил, что страна готова к «любому сценарию», и предупредил, что агрессия приведет к «жесткому и решительному ответу», передало Press TV.
