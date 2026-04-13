WSJ сообщил о минимум 15 кораблях, заблокировавших Ормузский пролив

В сообщении для моряков от UK Maritime Trade Operations, входящей в Королевский военно-морской флот Великобритании, говорится, что ограничения распространяются на всю иранскую береговую линию, включая порты и энергетическую инфраструктуру. Транзитный проход через Ормузский пролив в, а также из неиранских пунктов назначения не затруднен, однако суда могут столкнуться с военным присутствием или досмотром. Нейтральным судам, находящимся в настоящее время в иранских портах, предоставлен льготный период для выхода из зоны.