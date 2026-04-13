Трамп принял доставку из McDonald’s перед выступлением у Белого дома

Перед началом пресс-подхода у Белого дома президент США Дональд Трамп принял доставку из McDonald’s, а после отвечал на вопросы журналистов в присутствии курьера. Трансляцию ввел C-Span.
Получив из рук курьера два брендированных пакета, Трамп поинтересовался у женщины, что она думает о рекордном налоговом вычете, который ей обеспечили поправки в налоговое законодательство. «Это удивительно», — ответила она.
«Вот что такое снижение налогов. Мы называем его “Большим прекрасным законопроектом”, но нам следует называть его “Большим прекрасным законопроектом о снижении налогов”, потому что речь идет о колоссальных деньгах», — отметил Трамп.
Законопроект, который сам Трамп охарактеризовал как «большой и прекрасный», был утвержден в июле 2025 года. Среди положений — продление налоговых послаблений, введенных Трампом в 2017 году, отмена налогов на чаевые и оплату сверхурочной работы, увеличение потолка госдолга до $4 трлн, налоговые льготы на выплату процентов по автокредитам и др.
После американский президент предложил курьеру провести совместную пресс-конференцию. «Я сделаю все, о чем вы меня попросите, сэр», — ответила она.
В DoorDash уточнили, что женщину зовут Шэрон Симмонс, у нее десять внуков. Курьером она начала работать в 2022 году и с тех пор доставила более 14 тыс. заказов.