Трамп удалил ИИ-картинку с собой в образе напоминающем Христа

Президент США Дональд Трамп отверг предположение, что он опубликовал в соцсети Trueth Social свое изображение образе Иисуса Христа. По его словам, на картинке, сгенерированной ИИ, он был изображен в образе целителя, врача.
«Я опубликовал это и подумал, что это я в образе врача. Это было связано с Красным Крестом, как работник Красного Креста», — сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, опубликовал ли он изображение с собой в образе Христа.
«Только фейковые СМИ могли до такого додуматься», — добавил президент США.
Позднее публикация была удалена.
На картинке Трамп был одет в белый хитон и красный гиматий, а из его ладоней шел свет. Одной рукой президент прикасался к лежащему мужчине в больничной рубашке.
Главу государства окружали медсестра, военный, мужчина в кепке с надписью: «Ветеран» и молящаяся женщина. На заднем фоне справа от Трампа была видна статуя Свободы, над ней фейерверк и летящие самолеты.
Впервые картинку опубликовал политик и писатель Ник Адамс, назначенный спецпредставителем президента США по вопросам американского туризма, исключительности и ценностей в марте 2026 года. Изображение он разместил на своей странице в X в начале февраля.
Незадолго до публикации картинки Трамп раскритиковал папу римского Льва XIV за его взгляды на внешнюю политику. Президент США заявил, что папа «ужасен во внешней политике», поскольку поддерживает Иран и «слаб» перед преступностью.