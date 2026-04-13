Новый спикер парламента Словении Стеванович планирует визит в Москву

Новый председатель Государственного собрания Словении, лидер евроскептической партии «Правда» Зоран Стеванович сообщил, что планирует в ближайшее время посетить Москву.

Источник: Аргументы и факты

Новый председатель Государственного собрания Словении, глава евроскептической партии «Правда» Зоран Стеванович заявил о намерении в ближайшее время посетить российскую столицу.

«У нас уже запланировано несколько визитов, насколько я знаю, в числе первых — Скопье и Копенгаген. Я хотел бы наладить связи и плодотворно сотрудничать со всеми странами, несмотря на стену, которая была возведена между Западом и Востоком. Поэтому в ближайшее время я собираюсь посетить и Москву», — рассказал политик в эфире Радио и телевидения Словении.

Ранее лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр сообщил, что хочет обсудить с Владимиром Путиным условия действующих соглашений Будапешта и Москвы в сфере энергетики, в том числе по атомной электростанции «Пакш-2».

