Кремль назвал опасность, не купированную из-за срыва сделки США и Ирана

Переговоры Ирана и США пока закончились без результата, из-за этого есть опасность возобновления войны на Ближнем Востоке, оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ИС «Вести».
«Из плохого — не купирована опасность возобновления войны Пока мы можем констатировать, что переговоры закончились безрезультатно», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).
Комментируя блокаду Ормузского пролива со стороны США, он подчеркнул, что неизвестно, во что это выльется.
Ранее 13 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что ему позвонили «нужные люди» из Ирана и заявили о желании заключить сделку. «Сегодня утром нам позвонили нужные люди, соответствующие люди, и они хотят работать, они хотели бы работать», — сказал Трамп.
По его словам, камнем преткновения в переговорах с Тегераном «является ядерная проблема».
Журналист Axios Барак Равид также сообщил, что контакты США и Ирана продолжаются и сейчас между сторонами есть прогресс в попытках достичь соглашения.
11 апреля в Исламабаде завершились переговоры США и Ирана по вопросу урегулирования конфликта. Стороны не пришли к общему соглашению.
Представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи сообщил, что на переговорах речь шла об Ормузском проливе, ядерной проблеме, репарациях и отмене санкций. Он назвал их напряженными. В ходе переговоров США предложили Ирану ввести 20-летний мораторий на обогащение урана, узнал Axios. По данным издания, Тегеран в ответ предложил «однозначно» меньший срок.
На следующий день после срыва сделки Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива, она вступила в силу в 17:00 мск 13 апреля. При этом WSJ узнала о планах Трампа возобновить удары по Ирану.
