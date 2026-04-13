Лубинец сообщил о переговорах с Москальковой в день обмена пленными

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в день обмена пленными, 11 апреля, провела переговоры со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.
Об этом Лубинец сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).
«В день обмена военнопленными, накануне Пасхи, я вновь провел рабочую встречу с российским уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой», — написал Лубинец.
По его словам, омбудсмены сделали следующее:
обсудили верификацию и возвращение военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц;
передали письма от военнопленных их семьям;
наметили дальнейшие шаги по воссоединению семей;
договорились продолжить работу по верификации лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Перед Пасхой, 11 апреля, Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными по формуле «175 на 175». Также возвращены семеро российских граждан — жителей Курской области. Среди вернувшихся — пять женщин и двое мужчин, самому старшему 91 год.
В 2025 году перед праздником Пасхи стороны также провели обмен военнопленными, он прошел по формуле «246 на 246».
