Лубинец сообщил о переговорах с Москальковой в день обмена пленными

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в день обмена пленными, 11 апреля, провела переговоры со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в день обмена пленными, 11 апреля, провела переговоры со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.

Об этом Лубинец сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«В день обмена военнопленными, накануне Пасхи, я вновь провел рабочую встречу с российским уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой», — написал Лубинец.

По его словам, омбудсмены сделали следующее:

обсудили верификацию и возвращение военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц;

передали письма от военнопленных их семьям;

наметили дальнейшие шаги по воссоединению семей;

договорились продолжить работу по верификации лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Перед Пасхой, 11 апреля, Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными по формуле «175 на 175». Также возвращены семеро российских граждан — жителей Курской области. Среди вернувшихся — пять женщин и двое мужчин, самому старшему 91 год.

В 2025 году перед праздником Пасхи стороны также провели обмен военнопленными, он прошел по формуле «246 на 246».

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше