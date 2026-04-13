Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый спикер парламента Словении намерен приехать в Москву, чтобы наладить связи

Зоран Стеванович заявил, что хочет плодотворно сотрудничать со всеми странами.

Источник: Комсомольская правда

Новый председатель Государственного собрания Словении, лидер евроскептической партии «Правда» Зоран Стеванович намерен в ближайшее время совершить визит в Москву. Об этом он заявил в интервью Радио и телевидению Словении (RTV Slovenija). Политик отметил, что у него уже запланировано несколько поездок, в том числе в Скопье и Копенгаген.

«Я хотел бы наладить связи и плодотворно сотрудничать со всеми странами, несмотря на стену, которая была возведена между Западом и Востоком. Поэтому в ближайшее время я планирую посетить и Москву», — сказал Стеванович. Он подчеркнул, что намерен выстраивать отношения с разными государствами, игнорируя искусственные барьеры. Дата визита словенского политика в Россию пока не уточняется.

Ранее Зоран Стеванович призвал Словению немедленно начать переговоры о закупке нефти и газа в РФ на фоне ситуации в Персидском заливе. Он тогда заявил, что страна обменяла зависимость от России на зависимость от Америки, а Брюссель запрещает Любляне смягчать антироссийские санкции.