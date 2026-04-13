Стармер раскритиковал угрозы Трампа уничтожить иранскую цивилизацию

Угрозы американского президента Дональда Трампа уничтожить иранскую цивилизацию были неправильными, заявил премьер-министр Кир Стармер, выступая в палате общин.
«Что касается формулировок о разрушении цивилизации, позвольте мне в полной мере заявить перед этой палатой: это было неправильно. Такая угроза иранскому гражданскому населению недопустима», — сказал он (цитата по Sky News).
По его словам, мирные жители Ирана помнят, как «много-много лет иранский режим причинял им неизмеримый вред».
7 апреля, накануне завершения срока ультиматума Ирану, Дональд Трамп заявил, что «ночью погибнет целая цивилизация и ее уже никогда не возродить». В ответ Тегеран через Катар передал США и странам Ближнего Востока послание, в котором пообещал, что «весь регион и Саудовская Аравия погрузятся в полную тьму в результате ответных ударов Ирана».
До этого Трамп грозился отбросить Иран «в каменный век, где ему и место». США угрожают Ирану из-за «голливудских иллюзий», заявил в ответ командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Мусави. «Голливудские заблуждения настолько отравили ваши умы, что с вашей ничтожной 250-летней историей вы угрожаете цивилизации, которой более 6000 лет», — написал он.
Уже 8 апреля стороны договорились о двухнедельном прекращении огня. Спустя несколько дней в Исламабаде прошли переговоры США и Ирана по урегулированию конфликта. По их итогам вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что стороны не пришли к общему соглашению. Трамп же написал, что встреча «прошла хорошо», большинство вопросов согласовали, а нерешенным остался только вопрос о ядерной программе.
12 апреля Трамп из-за срыва сделки с Ираном объявил о блокаде Ормузского пролива. На следующий день блокада вступила в силу.
