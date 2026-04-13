Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стармер раскритиковал угрозы Трампа уничтожить иранскую цивилизацию

Такая угроза иранскому гражданскому населению недопустима, считает Стармер. По его словам, американский лидер говорил о мирных жителях, которым и так был причинен «неизмеримый вред».

Источник: РБК

Угрозы американского президента Дональда Трампа уничтожить иранскую цивилизацию были неправильными, заявил премьер-министр Кир Стармер, выступая в палате общин.

«Что касается формулировок о разрушении цивилизации, позвольте мне в полной мере заявить перед этой палатой: это было неправильно. Такая угроза иранскому гражданскому населению недопустима», — сказал он (цитата по Sky News).

По его словам, мирные жители Ирана помнят, как «много-много лет иранский режим причинял им неизмеримый вред».

7 апреля, накануне завершения срока ультиматума Ирану, Дональд Трамп заявил, что «ночью погибнет целая цивилизация и ее уже никогда не возродить». В ответ Тегеран через Катар передал США и странам Ближнего Востока послание, в котором пообещал, что «весь регион и Саудовская Аравия погрузятся в полную тьму в результате ответных ударов Ирана».

До этого Трамп грозился отбросить Иран «в каменный век, где ему и место». США угрожают Ирану из-за «голливудских иллюзий», заявил в ответ командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Мусави. «Голливудские заблуждения настолько отравили ваши умы, что с вашей ничтожной 250-летней историей вы угрожаете цивилизации, которой более 6000 лет», — написал он.

Уже 8 апреля стороны договорились о двухнедельном прекращении огня. Спустя несколько дней в Исламабаде прошли переговоры США и Ирана по урегулированию конфликта. По их итогам вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что стороны не пришли к общему соглашению. Трамп же написал, что встреча «прошла хорошо», большинство вопросов согласовали, а нерешенным остался только вопрос о ядерной программе.

12 апреля Трамп из-за срыва сделки с Ираном объявил о блокаде Ормузского пролива. На следующий день блокада вступила в силу.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше