Сделавшую кальян на куличе девушку задержали в Москве

В Москве полицейские задержали подозреваемую в оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК, максимальное наказание — лишение свободы на срок до года), которая в одном из столичных баров сделала из кулича чашу для кальяна.
Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД. Задержанной оказалась 27-летняя уроженка Саранска.
«В ходе мониторинга социальных медиа в сети Интернет полицейскими был выявлен видеоролик, в котором неизвестная девушка, находясь в одном из баров на Сретенском бульваре, совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу», — говорится в сообщении.
Полицейские установили личность девушки и задержали ее на 3-й Кабельной улице в Москве. По месту проживания задержанной прошел обыск, изъят ее мобильный телефон.
Ранее телеграм-канал Shot писал, что девушка опубликовала в Сети видео, на котором делает кальян на куличе, и подписала его: «Даже Христос от такого Воскрес». Позже видео было удалено.
