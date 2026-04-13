Сделавшую кальян на куличе девушку задержали в Москве

Источник: РБК

В Москве полицейские задержали подозреваемую в оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК, максимальное наказание — лишение свободы на срок до года), которая в одном из столичных баров сделала из кулича чашу для кальяна.

Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД. Задержанной оказалась 27-летняя уроженка Саранска.

«В ходе мониторинга социальных медиа в сети Интернет полицейскими был выявлен видеоролик, в котором неизвестная девушка, находясь в одном из баров на Сретенском бульваре, совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу», — говорится в сообщении.

Полицейские установили личность девушки и задержали ее на 3-й Кабельной улице в Москве. По месту проживания задержанной прошел обыск, изъят ее мобильный телефон.

Ранее телеграм-канал Shot писал, что девушка опубликовала в Сети видео, на котором делает кальян на куличе, и подписала его: «Даже Христос от такого Воскрес». Позже видео было удалено.

