Депутат Михаил Романов подал документы на праймериз ЕР по выборам в ГД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Депутат Государственной думы Михаил Романов подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» на выборы в нижнюю палату парламента по 211-му одномандатному округу, сообщила пресс-служба регионального отделения партии.
Романов отметил, что недавно у него состоялась встреча с участниками специальной военной операции, которые попросили его продолжить деятельность и пойти на выборы.
«За почти десять лет моей работы в Государственной думе было сделано очень много. Последние годы особое внимание мы уделяем поддержке участников специальной военной операции, членов их семей. Ведь очень важно, что сегодня ребята воюют на передовой, а мы должны здесь создать все необходимые условия для их будущего и заботиться об их семьях. Это мой долг», — приводит слова депутата пресс-служба петербургского отделения партии.
В 2026 году выдвижение кандидатов на праймериз продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей начнется 20 апреля и завершится 29 мая. Само предварительное голосование будет идти с 25 по 31 мая.
С 2009 года участие в процедуре предварительного голосования — обязательная норма для всех кандидатов от партии. В голосовании могут принять участие все зарегистрированные на территории регионов избиратели. Процедура организована в электронном формате с верификацией через «Госуслуги».