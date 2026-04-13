Спикер парламента Словении анонсировал референдум по выходу страны из НАТО

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Словения намерена провести референдум по выходу из НАТО, заявил новый председатель Государственного собрания страны, лидер партии евроскептиков «Правда» Зоран Стеванович.

Источник: AP 2024

«Мы будем категорически противостоять вмешательству в чужие военные и дипломатические конфликты, потому что Словении от этого никогда не бывает пользы. В то же время я должен сказать, что мы пообещали народу провести референдум о выходе из НАТО и проведем этот референдум», — заявил политик Радио и телевидению Словении.

Стеванович также отметил, что придерживается прословенских взглядов. По мнению председателя Государственного собрания страны, Любляна должна проводить самостоятельную, суверенную политику, сотрудничать со всеми странами, прежде всего с великими державами, но это сотрудничество ни в коем случае не должно означать подчинение.

На фоне конфликта на Ближнем Востоке Североатлантический альянс переживает серьезный кризис. Ранее президент США Дональд Трамп назвал НАТО «бумажным тигром» без участия США, подвергнув союзников по военному блоку резкой критике за отказ поддержать Вашингтон в противостоянии с Ираном и операциях по разблокировке Ормузского пролива. Германия и Франция уже отказались поддержать эту инициативу, а глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не готовы направлять туда флот.

Шеф Пентагона Пит Хегсет ранее заявил, что Трамп решит вопрос о будущем НАТО после завершения конфликта с Ираном.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше