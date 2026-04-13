Спикер парламента Словении анонсировал референдум по выходу страны из НАТО

«Мы будем категорически противостоять вмешательству в чужие военные и дипломатические конфликты, потому что Словении от этого никогда не бывает пользы. В то же время я должен сказать, что мы пообещали народу провести референдум о выходе из НАТО и проведем этот референдум», — заявил политик Радио и телевидению Словении.
Стеванович также отметил, что придерживается прословенских взглядов. По мнению председателя Государственного собрания страны, Любляна должна проводить самостоятельную, суверенную политику, сотрудничать со всеми странами, прежде всего с великими державами, но это сотрудничество ни в коем случае не должно означать подчинение.
На фоне конфликта на Ближнем Востоке Североатлантический альянс переживает серьезный кризис. Ранее президент США Дональд Трамп назвал НАТО «бумажным тигром» без участия США, подвергнув союзников по военному блоку резкой критике за отказ поддержать Вашингтон в противостоянии с Ираном и операциях по разблокировке Ормузского пролива. Германия и Франция уже отказались поддержать эту инициативу, а глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не готовы направлять туда флот.
Шеф Пентагона Пит Хегсет ранее заявил, что Трамп решит вопрос о будущем НАТО после завершения конфликта с Ираном.