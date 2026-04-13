Орбан: 28 апреля состоится выборное заседание партии «Фидес»

Премьер-министр Венгрии, председатель потерпевшей поражение на парламентских выборах партии «Фидес» Виктор Орбан сообщил, что 28 апреля состоится выборное заседание политсилы.
«В ближайшие недели мы реорганизуемся, посетим каждый избирательный округ и соберём наших волонтёров, активистов, представителей и кандидатов. А 28 апреля мы проведём выборное заседание. Работа началась», — написал Орбан в социальной сети Facebook*.
Напомним, выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. Согласно данным Венгерской избирательной комиссии (после обработки 98,9% голосов), оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра получит 138 из 199 мест, что обеспечивает ей конституционное большинство. Партия «Фидес» Виктора Орбана занимает второе место с 55 мандатами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в графике Владимира Путина пока нет контактов с Мадьяром.
