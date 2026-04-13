Atlantic: второй раунд переговоров США и Ирана пройдет 16 апреля

Второй раунд переговоров США и Ирана пройдет 16 апреля в Исламабаде на фоне обострения ситуации.

Источник: Аргументы и факты

Второй раунд переговоров между Ираном и США запланирован на 16 апреля и пройдет в Исламабаде. Об этом сообщил журналист издания Atlantic со ссылкой на источник в Тегеране.

По его данным, стороны намерены продолжить прямые контакты после первой встречи, которая состоялась 11 апреля.

Переговоры проходят на фоне обострения ситуации. Уже 12 апреля стороны не смогли прийти к соглашению, о чем сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Позднее президент США Дональд Трамп объявил о введении морской блокады Ирана. Ограничения вступили в силу 13 апреля и распространяются на все суда, входящие в иранские порты и выходящие из них.

На этом фоне Трамп также заявлял, что после урегулирования ситуации с Ираном США могут переключить внимание на другие направления, включая Кубу.

