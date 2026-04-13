BBC: авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln находится в 200 км от Ирана

Американское судно вошло в воды Оманского залива, следует из данных спутника.

Источник: Аргументы и факты

Авианосец Военно-морских сил США USS Abraham Lincoln вошел в воды Оманского залива и находится в 200 километрах к югу от побережья Ирана, сообщила британская вещательная корпорация BBC, ссылаясь на данные спутников.

Журналисты отмечают, что американское судно впервые с начала военной операции США в Иране настолько приблизилось к Персидскому заливу. В составе ударной группы авианосца — два ракетных эсминца, сообщили в корпорации.

Напомним, 12 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива. Он сказал, что Военно-морские силы США начнут немедленно останавливать все суда, пытающиеся пройти этим маршрутом.

Американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что президент США Дональд Трамп рассмотрит возможность возобновления ограниченных ударов по Ирану в дополнение к ранее объявленной блокаде Ормузского пролива, пишет «360».

