CNN рассказал о танкере, который «бросил вызов» блокаде США

Нефтяной танкер прошел через Ормузский пролив 13 апреля днем, после вступления в силу приказа американского президента Дональда Трампа заблокировать этот морской путь. Судно таким образом бросило вызов США, пишет CNN со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.
Судно, зарегистрированное на Коморских островах в Индийском океане как Elpis, находится под санкциями Соединенных Штатов с 2025 года за «участие в продаже, покупке и транспортировке иранской нефти» в составе теневого флота Ирана.
Трамп приказал блокировать Ормузский пролив 12 апреля. По его словам, США при содействии других стран будут препятствовать проходу любых судов через Ормузский пролив, а также искать и задерживать корабли, заплатившие Ирану за транзит. Действие блокады началось в 17:00 мск 13 апреля. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) уточняло, что некоторым судам, которые находятся в иранских портах, но не имеют отношения к Исламской Республике, предоставят дополнительное время для выхода в море.
За несколько часов до начала американской блокады движение на ключевом водном пути сократилось, показали данные по судоходству. После того как приказ Трампа вступил в силу, танкеры стали менять маршрут. Танкер Ostria, зарегистрированный в Ботсване, повернул обратно — судно сменило направление с Омана на Объединенные Арабские Эмираты. Через несколько минут после вступления блокады в силу другой танкер, Rich Starry, сообщил о статусе «дрейфующего» у побережья острова Кешм в Персидском заливе.
После начала операции США и Израиля в конце февраля Иран объявил о приостановке торговли через Ормузский пролив, через который проходило 15−20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% поставок СПГ.
На прошлой неделе, 8 апреля, Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном перемирии. После его заключения стороны начали сообщать о нарушениях. Трамп, в частности, заявлял, что Иран начал взимать плату за проход через Ормузский пролив, хотя этого в договоренностях не было.
11 апреля в Исламабаде прошли переговоры США и Ирана по вопросу урегулирования конфликта, но стороны не пришли к общему соглашению. По информации CNN, иранская делегация дала понять, что Тегеран не снимет блокаду с Ормузского пролива вплоть до того момента, пока стороны не добьются окончательных договоренностей.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в разговоре с министрами иностранных дел Саудовской Аравии и Катара заявил о «добросовестном подходе Ирана к прекращению огня» между США и Ираном. «К сожалению, мы стали свидетелями продолжения американской жадности в переговорах, что привело к провалу», — цитирует его CNN. После этого The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц сообщила, что Трамп рассматривает возобновление ограниченных ударов по Ирану.
