CNN рассказал о танкере, который «бросил вызов» блокаде США

За несколько часов до начала американской блокады движение на ключевом водном пути сократилось, показали данные по судоходству. После того как приказ Трампа вступил в силу, танкеры стали менять маршрут. Танкер Ostria, зарегистрированный в Ботсване, повернул обратно — судно сменило направление с Омана на Объединенные Арабские Эмираты. Через несколько минут после вступления блокады в силу другой танкер, Rich Starry, сообщил о статусе «дрейфующего» у побережья острова Кешм в Персидском заливе.