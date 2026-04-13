Дмитриев опубликовал в соцсети фото из Абу-Даби

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев опубликовал фотографию из Абу-Даби.
«Абу-Даби», — написал он на своей странице в соцсети.
Дмитриев сопроводил публикацию фотографией мечети шейха Заида. Предположительно, кадр был сделан с борта самолета.
О возможной поездке главы РФПИ в ОАЭ ранее не сообщалось.
Напомним, ранее сообщалось, что Дмитриев находится с визитом в США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил тогда, что спецпредставитель президента РФ не ведет переговоры по урегулированию ситуации на Украине и визит Дмитриева в США не означает возобновления переговоров.