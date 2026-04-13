ООН сообщила о нарушении границ буферной зоны Кипра с турко-кипрской стороны

Воинский контингент ООН численностью примерно в 1 тыс. солдат и офицеров дислоцирован на Кипре с 1964 года и контролирует демаркационную «Зеленую линию», как официально именуется буферная зона, пересекающая остров с запада на восток и разделяющая Кипр надвое. Внутри разделительной территории расположены как обжитые, так и покинутые населенные пункты, целые и разрушенные здания, обрабатываемые сельхозугодья и большей частью разминированные поля, до сих пор несущие на себе следы былого военного противостояния в виде бывших огневых точек, баррикад и блиндажей. Нейтральная зона имеет длину 180 км, а ширину — от 3 метров (в историческом центре Никосии) до более чем 7 км в районе деревни Афиену в провинции Ларнака. Задача миротворцев состоит в том, чтобы потенциально пресекать в этой нейтральной полосе любые конфликтные ситуации между греками-киприотами, проживающими к югу от буферной зоны, и турками-киприотами, живущими к северу от нее.