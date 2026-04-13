ООН сообщила о нарушении границ буферной зоны Кипра с турко-кипрской стороны

НИКОСИЯ, 13 апреля. /ТАСС/. Службы безопасности самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра совершили несанкционированное проникновение в нейтральную зону острова, контролируемую ООН. Об этом информировало в X командование миротворческих сил всемирной организации, дислоцированных на острове.
«Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) следят за ситуацией на плато Пила и усилили патрулирование, поддерживая видимое присутствие на местах после того, как было зафиксировано несанкционированное проникновения сотрудников турко-кипрских служб безопасности в буферную зону Организации Объединенных Наций», — отмечается в заявлении миротворцев.
В нем подчеркивается, что указанные действия, как и вообще любое присутствие или деятельность силовых структур в нейтральной зоне «представляют собой нарушение мандата миссии» ООН, проявление уважения к которому «имеет важное значение для поддержания стабильности в этом проблемном районе».
В заявлении также сообщается, что ВСООНК «активно взаимодействует со всеми заинтересованными сторонами для восстановления статус-кво и предотвращения действий, которые могут негативно повлиять на спокойствие и стабильность» на нейтральной территории, поддержание которых «остается наивысшим приоритетом» деятельности миротворческого контингента ООН на острове.
Кипрская проблема.
Воинский контингент ООН численностью примерно в 1 тыс. солдат и офицеров дислоцирован на Кипре с 1964 года и контролирует демаркационную «Зеленую линию», как официально именуется буферная зона, пересекающая остров с запада на восток и разделяющая Кипр надвое. Внутри разделительной территории расположены как обжитые, так и покинутые населенные пункты, целые и разрушенные здания, обрабатываемые сельхозугодья и большей частью разминированные поля, до сих пор несущие на себе следы былого военного противостояния в виде бывших огневых точек, баррикад и блиндажей. Нейтральная зона имеет длину 180 км, а ширину — от 3 метров (в историческом центре Никосии) до более чем 7 км в районе деревни Афиену в провинции Ларнака. Задача миротворцев состоит в том, чтобы потенциально пресекать в этой нейтральной полосе любые конфликтные ситуации между греками-киприотами, проживающими к югу от буферной зоны, и турками-киприотами, живущими к северу от нее.
Войска ООН находятся на Кипре с тех пор, как на острове стали возникать вспышки межобщинного противостояния, а турко-кипрские политики создали отдельную администрацию и вышли из прямого подчинения властей Республики Кипр. При этом представители двух общин Кипра продолжали жить вместе в одних населенных пунктах на протяжении 10 лет после дислокации миротворцев.
Однако Кипр был жестко разделен по национальному признаку в 1974 году после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории острова, на которой в 1983 году была образована Турецкая республика Северного Кипра, признаваемая в мире только одной Анкарой. Южная же часть острова осталась под контролем Республики Кипр — государства, которое является членом ООН и ЕС и населено преимущественно греками-киприотами. В резолюциях СБ ООН подчеркнуто, что объединение острова должно происходить на основе формирования на Кипре двузональной и двухобщинной федерации.