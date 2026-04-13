Вассерман не будет участвовать в осенних выборах в Госдуму

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Телеведущий и депутат Госдумы Анатолий Вассерман решил не выдвигать свою кандидатуру на осенних выборах в Госдуму, так как не сумел найти спонсоров для своей кампании. Об этом он сообщил газете «Коммерсантъ».