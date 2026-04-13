Вассерман не будет участвовать в осенних выборах в Госдуму

Депутат сообщил, что не нашел спонсоров для своей кампании.

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Телеведущий и депутат Госдумы Анатолий Вассерман решил не выдвигать свою кандидатуру на осенних выборах в Госдуму, так как не сумел найти спонсоров для своей кампании. Об этом он сообщил газете «Коммерсантъ».

Как напоминает издание, на выборах 2021 года Вассерман победил в Преображенском одномандатном округе Москвы, набрав 33,7% голосов избирателей. Тогда он баллотировался как самовыдвиженец. В Госдуме беспартийный депутат вошел во фракцию «Справедливая Россия».

По данным газеты, на осенних выборах по Преображенскому округу намерен баллотироваться президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Вассерман выразил мнение, что Третьяк решил сменить округ после того, как узнал о его отказе от участия в новой кампании, пишет «Коммерсантъ».

