В МИД Мексики заявили о нарушении прав человека в центрах для мигрантов в США

Внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность и призвало к немедленным действиям после смерти мексиканского гражданина, находившегося под стражей в Соединенных Штатах.

МЕХИКО, 13 апреля. /ТАСС/. Условия содержания в американских иммиграционных центрах имеют серьезные недостатки и несовместимы со стандартами в области прав человека и защитой человеческой жизни. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Мексики, выпущенном в связи со смертью мексиканского гражданина, находившегося под стражей в США.

«Министерство иностранных дел [Мексики] вновь выражает свою обеспокоенность и требует немедленных действий. Повторение смертельных случаев неприемлемо и отражает серьезные недостатки в центрах содержания мигрантов Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), несовместимые со стандартами в области прав человека и защитой человеческой жизни», — подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства.

Поводом для заявления стала очередная смерть мексиканца, находившегося под стражей в миграционном центре. «Консульство Мексики в Новом Орлеане получило уведомление от Службы иммиграционного и таможенного контроля США о том, что 11 апреля произошла прискорбная смерть мексиканского гражданина, находившегося под стражей иммиграционных властей в исправительном центре Винн, расположенном в округе Виннфилд, штат Луизиана. На данный момент причина смерти выясняется», — отмечается в заявлении.

«Правительство Мексики продолжит использовать все доступные правовые и дипломатические пути в связи с этой ситуацией, подтверждая при этом свою твердую приверженность обеспечению защиты и достоинства всех мексиканских граждан за рубежом, независимо от их миграционного статуса», — резюмировали мексиканские дипломаты.

Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше