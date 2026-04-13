Квартальнов: мне стыдно за «Динамо», мой первый плей-офф, где такая бесхарактерность

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал третье поражение в серии плей-офф с «Ак Барсом».
«Проиграли можно сказать по всем статьям, немножко было даже стыдно за команду. Кто-то должен был брать на себя игру, ребята с первого звена были немного не свои, а другие не поддержали — здесь мне нечего добавить. Мне нечего вообще сказать, может, ещё круче скажу, это мой первый плей-офф, где такая бесхарактерность. Нельзя так играть ни в хоккей, ни даже в шахматы», — цитирует Квартальнова «Чемпионат».
«Ак Барс» одолел дома минское «Динамо» и находится в шаге от полуфинала Кубка Гагарина (4:0). Счёт в серии 3−0.
Ранее сообщалось, что Евгений Кузнецов избежал госпитализации после травмы в матче с «Локомотивом».