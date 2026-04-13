Неделя космоса в России завершилась празднованием 65-летия полёта Юрия Гагарина

Неделя космоса в России завершилась 12 апреля празднованием Дня космонавтики и 65-летия полёта Юрия Гагарина. Сотни мероприятий по всей стране — от образовательных акций до культурных событий — объединили миллионы людей, чтобы вспомнить историческое достижение и поговорить о будущем космических исследований.
В день праздника российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев поздравили землян с борта Международной космической станции. В 09:07 по московскому времени, в минуту старта гагаринского «Востока», гудки подали 22 российских ледокола. В Хабаровске самолёт «Сергей Королёв» встречал хор Московской консерватории, а вечером там же открылся фестиваль Юрия Башмета. У Кремлёвской стены руководство Роскосмоса и ветераны отрасли возложили цветы к могилам Гагарина, Королёва и других пионеров космонавтики.
Среди ярких новинок недели — премьера иммерсивного фильма «Шаг в бесконечность», созданного специалистами Сбера: более 50 планетариев в России, Белоруссии и Казахстане получили его в подарок.
Впервые подать заявку на участие в отборе в отряд космонавтов теперь можно через «Госуслуги» — приём документов продлится до 30 июня 2026 года.
Также прошли массовые просветительские акции, включая «Космический диктант» на ВДНХ, который за четыре года собрал более 60 тыс. участников.
Кульминацией празднований стал концерт в Государственном Кремлёвском дворце с трансляцией на Первом канале, где наградили лучших специалистов отрасли. Неделя космоса, учреждённая указом президента, прошла с 6 по 12 апреля под эгидой «Роскосмоса» и уже стала традиционной площадкой для диалога между учёными, педагогами и всеми, кто мечтает о звёздах.
