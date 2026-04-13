Неделя космоса в России завершилась празднованием 65-летия полёта Юрия Гагарина

В день праздника российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев поздравили землян с борта Международной космической станции. В 09:07 по московскому времени, в минуту старта гагаринского «Востока», гудки подали 22 российских ледокола. В Хабаровске самолёт «Сергей Королёв» встречал хор Московской консерватории, а вечером там же открылся фестиваль Юрия Башмета. У Кремлёвской стены руководство Роскосмоса и ветераны отрасли возложили цветы к могилам Гагарина, Королёва и других пионеров космонавтики.