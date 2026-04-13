Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам со странами ЕС по созданию совместной системы защиты неба.
Об этом пишет «РБК-Украина».
Глава киевского режима отметил, что по этой тематике уже на этой неделе состоятся переговоры.
«Или Украина станет неотъемлемой частью европейской системы безопасности, или кое-кто в Европе рискует стать частью русского мира», — заявил Зеленский.
Ранее издание l'AntiDiplomatico сообщило, что украинские специалисты ПВО провалили миссию на Ближнем Востоке — защищаемые ими объекты были уничтожены.