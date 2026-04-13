В МВФ спрогнозировали высокие цены на топливо после конфликта в Иране

В МВФ, Всемирном банке и Международном энергетическом агентстве спрогнозировали высокие цены на топливо и удобрения после завершения конфликта в Иране.
«Даже после возобновления обычных грузоперевозок через (Омурзский. — RT) пролив… цены на топливо и удобрения могут оставаться высокими в течение длительного периода из-за ущерба, нанесённого инфраструктуре», — приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что это плохо скажется на рынке энергоресурсов и продовольствия.
Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков ранее заявил, что блокада Ормузского пролива взвинтит цены на нефть.