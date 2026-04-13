Гусев — о победе «Динамо» над «Акроном»: ребята — молодцы, что проявили характер

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался о победе своей команды над «Акроном» в матче 24-го тура РПЛ.

«Тревожные мысли. Конечно, нужно доводить такие игры до побед и использовать свои моменты. Игра нам давалась, однако это футбол. Соперник сравнял, и ребята — молодцы, что проявили характер, не остановились и забрали три очка», — сказал Гусев в интервью на официальном сайте «Динамо».

Встреча в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» завершилась со счётом 3:2.

В составе «Динамо» мячи забили Муми Нгамалё (20-я минута), Артур Гомес (33-я) и Константин Тюкавин (90-я).

У «Акрона» отличились Стефан Лончар и Беншимол.

Таким образом, «Динамо» с 34 очками занимает восьмое место. «Акрон» с 22 очками располагается на 12-й позиции.

Ранее «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 24-го тура РПЛ.

Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2026 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.
Читать дальше