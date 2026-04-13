Гусев — о победе «Динамо» над «Акроном»: ребята — молодцы, что проявили характер

«Тревожные мысли. Конечно, нужно доводить такие игры до побед и использовать свои моменты. Игра нам давалась, однако это футбол. Соперник сравнял, и ребята — молодцы, что проявили характер, не остановились и забрали три очка», — сказал Гусев в интервью на официальном сайте «Динамо».
Встреча в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» завершилась со счётом 3:2.
В составе «Динамо» мячи забили Муми Нгамалё (20-я минута), Артур Гомес (33-я) и Константин Тюкавин (90-я).
У «Акрона» отличились Стефан Лончар и Беншимол.
Таким образом, «Динамо» с 34 очками занимает восьмое место. «Акрон» с 22 очками располагается на 12-й позиции.
Ранее «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 24-го тура РПЛ.