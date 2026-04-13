Президент Венгрии пригласил Мадьяра на консультации о новом кабмине

БУДАПЕШТ, 13 апреля. /ТАСС/. Президент Венгрии Тамаш Шуйок пригласил лидеров трех политических партий, прошедших в парламент, провести с ним консультации по вопросу о формировании нового правительства страны. Глава государства сообщил, что встреча состоится в его столичной резиденции — дворце Шандора — 15 апреля.
«Я пригласил в среду на встречу лидеров трех партий, которые будут представлены в парламенте [по итогам выборов, состоявшихся 12 апреля]», — написал Шуйок на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В консультациях примут участие лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр, премьер-министр Виктор Орбан, возглавляющий партию «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», и председатель праворадикальной партии «Наша родина» Ласло Тороцкаи.
Ожидается, что Шуйок предложит Мадьяру сформировать новое правительство страны. Партия «Тиса» завоевала на выборах две трети мест в парламенте. В 30-дневный срок после дня голосования, то есть не позже 12 мая, президент должен назначить дату первого заседания парламента нового созыва, на котором Мадьяр будет избран премьер-министром Венгрии.
Лидер «Тисы» призвал главу государства сделать это как можно быстрее. Выступая 12 апреля на митинге в Будапеште после публикации итогов выборов, он также попросил Орбана не принимать в оставшиеся дни никаких важных решений, чтобы не связывать руки членам нового кабинета. Кроме того, Мадьяр предложил едва ли не всем высшим руководителям страны, в том числе президенту, председателю Верховного суда, генеральному прокурору, а также главе Национального управления по СМИ и телекоммуникациям, уйти в отставку. По его утверждению, все они являются ставленниками Орбана и партии ФИДЕС.