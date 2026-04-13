Президент Венгрии пригласил Мадьяра на консультации о новом кабмине

Лидер «Тисы» призвал главу государства сделать это как можно быстрее. Выступая 12 апреля на митинге в Будапеште после публикации итогов выборов, он также попросил Орбана не принимать в оставшиеся дни никаких важных решений, чтобы не связывать руки членам нового кабинета. Кроме того, Мадьяр предложил едва ли не всем высшим руководителям страны, в том числе президенту, председателю Верховного суда, генеральному прокурору, а также главе Национального управления по СМИ и телекоммуникациям, уйти в отставку. По его утверждению, все они являются ставленниками Орбана и партии ФИДЕС.