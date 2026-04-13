Риттер: ответ Ирана на возобновление ударов США будет сокрушительным

По его мнению, США уже проиграли в конфликте вокруг Ирана, поскольку стране не удалось изменить динамику боевых действий до перемирия. В частности, как отметил экс-сотрудник ЦРУ, контроль над Ормузским проливом не был установлен, как и не было свержено руководство в Тегеране.
Теперь, по словам Скотта Риттера, Иран контролирует каждый аспект конфликта, новые американские удары не приведут ни к каким результатам.
Отметим, Иран и США договорились о двухнедельном прекращении огня в ночь на 8 апреля.
Ранее появилась информация, что второй раунд переговоров между Ираном и США запланирован на 16 апреля и состоится в столице Пакистана Исламабаде.