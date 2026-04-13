FT: ЕС требует от Мадьяра выполнить 27 условий для доступа к €35 млрд

По их мнению, Мадьяр должен пойти на это, если хочет наладить ухудшившиеся отношения Венгрии с Евросоюзом.
«У нас есть серьезные рычаги влияния», — приводятся в статье слова представителя ЕС. «Давление оказывается на него (Мадьяра — прим. ТАСС), и я думаю, он хочет добиться результата как можно быстрее», — добавил европейский чиновник. «Никаких немедленных действий не планируется… Есть длинный список мер, которые предстоит выполнить новому правительству, чтобы получить доступ к этим средствам», — сообщил изданию источник, осведомленный о первых контактах ЕС с новыми венгерскими властями.
По данным FT, эти требования включают в себя антикоррупционные проверки и пересмотр решений премьер-министра Виктора Орбана, признанных нарушающими правила ЕС — от обращения с просителями убежища до обеспечения академической свободы в отношении университетов и учебных программ.
Выделение Киеву €90 млрд евро (60 млрд на оружие и 30 млрд на бюджетные нужды) на 2026 и 2027 годы было согласовано на саммите ЕС в декабре 2025 года. План был подготовлен в качестве альтернативы провалившемуся замыслу экспроприировать почти €200 млрд российских активов и использовать их для финансирования конфликта на Украине. Будапешт в феврале заблокировал финансирование для Киева и принятие 20-го пакета санкций против РФ. Орбан заявил, что вето отменено не будет и он не допустит предоставления Украине кредита до тех пор, пока она не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».