Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: ЕС требует от Мадьяра выполнить 27 условий для доступа к €35 млрд

ЛОНДОН, 13 апреля. /ТАСС/. Страны ЕС ожидают, что лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр выполнит список из 27 условий для получения доступа к финансированию Евросоюза в размере около €35 млрд. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на европейских дипломатов.

Источник: Reuters

По их мнению, Мадьяр должен пойти на это, если хочет наладить ухудшившиеся отношения Венгрии с Евросоюзом.

«У нас есть серьезные рычаги влияния», — приводятся в статье слова представителя ЕС. «Давление оказывается на него (Мадьяра — прим. ТАСС), и я думаю, он хочет добиться результата как можно быстрее», — добавил европейский чиновник. «Никаких немедленных действий не планируется… Есть длинный список мер, которые предстоит выполнить новому правительству, чтобы получить доступ к этим средствам», — сообщил изданию источник, осведомленный о первых контактах ЕС с новыми венгерскими властями.

По данным FT, эти требования включают в себя антикоррупционные проверки и пересмотр решений премьер-министра Виктора Орбана, признанных нарушающими правила ЕС — от обращения с просителями убежища до обеспечения академической свободы в отношении университетов и учебных программ.

Выделение Киеву €90 млрд евро (60 млрд на оружие и 30 млрд на бюджетные нужды) на 2026 и 2027 годы было согласовано на саммите ЕС в декабре 2025 года. План был подготовлен в качестве альтернативы провалившемуся замыслу экспроприировать почти €200 млрд российских активов и использовать их для финансирования конфликта на Украине. Будапешт в феврале заблокировал финансирование для Киева и принятие 20-го пакета санкций против РФ. Орбан заявил, что вето отменено не будет и он не допустит предоставления Украине кредита до тех пор, пока она не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше