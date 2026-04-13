ЦАХАЛ заявил об уничтожении 100 бойцов «Хезболлах» на юге Ливана

«Бои еще продолжаются в ряде районов, израильские войска оттесняют вооруженных противотанковыми ракетами боевиков от границы, — отметил военпред в тексте, распространенном в X. — Мы создаем прочный пояс безопасности, который будет более глубоким, чем раньше, все позиции террористов, а их было много, сравнены с землей, они больше не смогут совершать нападения на северные районы Израиля».
По словам Эдри, полный оперативный контроль над Бинт-Джбейлем будет установлен в ближайшие часы.
10 апреля после двухнедельной осады израильские военные начали зачистку северных и восточных окраин города. Как сообщалось, очаги сопротивления остались в его центральной части и на южной окраине Саф-эль-Хава, откуда идет дорога в соседнее селение Кунин.
Бинт-Джбейль считается крупнейшим городом к югу от реки Литани и относится ко второй линии населенных пунктов, которые будут включены в создаваемую Израилем буферную зону.