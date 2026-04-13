Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦАХАЛ заявил об уничтожении 100 бойцов «Хезболлах» на юге Ливана

По словам представителя Армии обороны Израиля Авихая Эдри, полный оперативный контроль над городом Бинт-Джбейль будет установлен в ближайшие часы.

БЕЙРУТ, 13 апреля. /ТАСС/. Спецподразделения израильской армии в ходе штурма города Бинт-Джбейль на юге Ливана уничтожили свыше 100 членов шиитской милиции «Хезболлах». Об этом сообщил в заявлении на арабском языке представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Эдри.

«Бои еще продолжаются в ряде районов, израильские войска оттесняют вооруженных противотанковыми ракетами боевиков от границы, — отметил военпред в тексте, распространенном в X. — Мы создаем прочный пояс безопасности, который будет более глубоким, чем раньше, все позиции террористов, а их было много, сравнены с землей, они больше не смогут совершать нападения на северные районы Израиля».

По словам Эдри, полный оперативный контроль над Бинт-Джбейлем будет установлен в ближайшие часы.

10 апреля после двухнедельной осады израильские военные начали зачистку северных и восточных окраин города. Как сообщалось, очаги сопротивления остались в его центральной части и на южной окраине Саф-эль-Хава, откуда идет дорога в соседнее селение Кунин.

Бинт-Джбейль считается крупнейшим городом к югу от реки Литани и относится ко второй линии населенных пунктов, которые будут включены в создаваемую Израилем буферную зону.

